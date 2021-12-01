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Выиграю – убьют, проиграю – тоже убьют: бой, которого испугался даже Мухаммед Али

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 17:16
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Величайший боксер всех времен Мухаммед Али очень не любил тренироваться. Поэтому он предпочитал драться с любым соперником, нежели потеть в зале. Но одно предложение оказалось не по зубам даже ему
Мухаммед Али испугался боя против диктатора
Мухаммед Али испугался боя против диктатора / Фото: Getty Images

Вне ринга Али был противоречивой личностью. Боксер выступал против правительства США из-за войны во Вьетнаме и отказывался служить в армии, из-за чего оказался в тюрьме, но с радостью брал деньги и дружил с жестокими африканскими диктаторами.

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В 1970 году Али провел легендарный поединок против Джорджа Формана в Заире, получивший название "Грохот в джунглях". Диктатор Мобуту Сесе Секо тогда выплатил каждому боксеру по 5 миллионов долларов.

Позже Али, которого в Африке просто боготворили, встречался с президентом Уганды Иди Амином, известным как "Мясник Уганды".

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Он был одним из самых жестоких диктаторов в мировой истории. По оценкам экспертов, его режим убил от 300 000 до 500 000 угандийцев.

Али легко общался с жестокими правителями, принимал от них роскошные подарки, но вынужден был бежать после одного предложения в 500 тысяч долларов.

Как рассказал биограф Али Джонатан Эйг, Амин предложил Али провести бой против Мобуту, но на самом деле Амин сам хотел сразиться с легендарным боксером.

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"Али вместе с членами его команды вылетел в Уганду, чтобы встретиться с Иди Амином, который, возможно, был единственным диктатором, который был более безжалостным, чем Мобуту, и на этот раз Али действительно испугался.

На этот раз он сказал: "Этот парень сумасшедший. Пошли к черту отсюда".

Думаю, Иди Амин хотел выйти с ним на ринг, и Али сказал: "Ни за что". Если я его побью, меня убьют. Если я не побью его, меня могут убить. Бежим", – рассказал Эйг.

Али был противоречивым, но ни в коем случае не глупым. Он понял, что боксировать с парнем по прозвищу "Мясник" – безвыходная ситуация. Убежать от этого боя, возможно, было лучшим боксерским решением, которое когда-либо принимал Мухаммед Али, пишет sportscasting.com.

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