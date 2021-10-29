История одной фотографии. Почему Гитлер не подал руку Оуэнсу

История успеха Джесси Оуэнса на Олимпийский играх в Берлине была экранизирована. В 2016 году вышел фильм "Сила воли"

/ Фото: Wikipedia

Темнокожий американский легкоатлет Джесси Оуэнс стал героем Олимпийских игр 1936 года. Он завоевал четыре золотые медали. И это на Играх, которые должны были стать триумфом "арийской нации".

Оуэнс выиграл дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину.

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По красивой легенде, глава Германии Адольф Гитлер отказался пожать руку Джесси из-за его цвета кожи. Хотя сам атлет говорил, что фюрер ему тепло помахал рукой из своей ложи.

На самом же деле глава Международного олимпийского комитета Анри де Байе-Латур попросил Гитлера сохранить олимпийский нейтралитет и не приветствовать победителей лично.

Про успехи Джесси Оуэнса в Берлине-1936 был снят фильм. Смотрите "Сила воли":

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