Головкин – Шеремета: онлайн чемпионского боя обидчика Деревянченко

Рано утром в субботу, 19 декабря, в Майами чемпион мира по версиями IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин проведет защиту титулов в поединке против претендента из Польши Камила Шереметы.

Головкин – Шеремета

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Геннадий Головкин. Послужной список

Казахстанец является одним из лучших боксеров современности. Первый чемпионский титул он завоевал еще в 2010 году и с тех пор только наращивал количество титулов. В 2017 году Головкин впервые не выиграл – его поединок против Сауля Альвареса завершился редкой для бокса ничьей. Через год они снова встретились на ринге, и в этот раз мексиканец оказался сильнее. В предыдущем поединке Головкин сошелся с украинцем Сергеем Деревянченко. На кону боя были титулы IBF, IBO. Головкин одержал победу по очкам, хотя многие эксперты раскритиковали такое решение судей. На данный момент Головкин имеет на своем счету 40 побед (35 – нокаутом), одну ничью и одно поражение.

Камил Шеремета. Послужной список

31-летний поляк малоизвестный широкому кругу болельщиков бокса. На его счету 21 победа на профессиональном ринге и ни единого поражения, но большинство своих поединков он провел на родине против соперников, имеющих по 12 или даже 14 поражений. Удивительно, что при этом он лишь пять раз сумел победить нокаутом. Два последних поединка он провел в США. Очевидно, этого оказалось достаточно, чтобы претендовать сразу на два чемпионских титула.

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Сравнение боксеров

Головкин всего на три сантиметра выше Шереметы, а размах рук поляка даже неизвестен, что красноречиво говорит о его статусе. Впрочем, при такой разнице и весовой категории (до 73 кг) габариты боксеров не имеют ключевой роли. Здесь на первый план выходит мастерство боксеров, а здесь у Геннадия огромное преимущество.

Головкин – Шеремета. Кто фаворит

Букмекеры считают Головкина безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу казахстанца – 1.03, на ничью – 29.0, на победу поляка – 10.0. Досрочная победа Головкина оценивается коэффициентом – 1.16, в то время как на Шеремету – 23.0. Вероятнее всего, что бой завершится в 4 и 5 раундах (6.50).

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