Головкин поставил удар Роналду перед возвращением в ринг и снялся в фильме о мирах

Утром 19 декабря по Киеву во Флориде чемпион мира IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин проведет первый бой с октября 2019 года. Тогда казахстанец со скандалом выиграл у украинца Сергея Деревянченко решением судей. Теперь соперником GGG станет поляк Камил Шеремета. А в бою за Головкина будет болеть и футболист Криштиану Роналду.

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Нападающий "Ювентуса" и легендарный боксер встретились на съемках документального фильма "Параллельные миры", где провели совместную тренировку и побеседовали по душам. GGG даже попытался поставить удар Криштиану.

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"Я получил несколько указаний по боксу от одного из лучших, Геннадия Головкина. Человека, который действительно довел до совершенства свое мастерство. Не могу дождаться снова увидеть его бой в эту субботу утром на DAZN", — подписал видео с Головкиным Роналду.

Геннадий поблагодарил португальца, назвав его своим другом. А также опубликовал трейлер к фильму.

"С моим другом и одним из лучших футболистов в мире Криштиану, обсуждаем, как каждый из нас достиг целей, которые мы ставили перед собой, и почему ни одна цель не является недостижимой. Спасибо за поддержку, чемпион", — написал в Twitter GGG.

Ранее Головкин и Шеремета провели взвешивание и чемпион оказался тяжелее.

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