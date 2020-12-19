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Головкин побил не только поляка, но и рекорд Бернарда Хопкинса

19 декабря, 09:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Казахстанский боксер легко справился с Шереметой и установил историческое достижение

Победа над поляком Камилом Шереметом позволила казахстанцу Геннадию Головкину не только сохранить титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, но и побить рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Головкин – Шеремета: обзор и полная запись боя.

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Головкин провел 21-ю успешную защиту титула, у американца остается 20 защит. Впрочем, Хопкинс продолжает удерживать уникальный рекорд – он становился чемпионом мира в 49 лет. При этом, в 49 лет Бернард объединил два чемпионских титула.

Головкин одержал 41-ю победу на профессиональном ринге, а Шеремета потерпел первое поражение, имея 21 победу.

Как мы писали ранее, Головкин уничтожил Шеремету: статистика ударов. Шеремета попал всего 59 раз, у Головкина точных ударов почти в четыре раза больше.

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бокс Бернард Хопкинс Геннадий Головкин Камил Шеремета

Источник: Сегодня|Спорт

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