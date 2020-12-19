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Головкин уничтожил Шеремету: статистика ударов

19 декабря, 07:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шеремета попал всего 59 раз, у Головкина – почти в четыре раза больше

Геннадий Головкин победил Камила Шеремету техническим нокаутом после седьмого раунда и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Казахстанский боксер полностью перебоксировал соперника, что подтверждает статистика ударов.

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Головкин суммарно нанес 554 удара, в то время как Шеремета – всего 327. При этом, точность Геннадия составила 41% (228), а у Камила – только 18% (59).

На счету Головкина 237 силовых ударов (точность – 56%), а у Шеремета 135 силовых ударов (36%). А статистика панчей просто поражает. У поляка всего 10 попаданий при 192 выброшенных ударов (5%)! Головкин выбросил 317 ударов и попал 94 раз (30%).

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Напомним, что перед боем Головкин поставил удар Роналду перед возвращением в ринг и снялся в фильме о мирах.

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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бокс Геннадий Головкин Камил Шеремета

Источник: Сегодня|Спорт

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