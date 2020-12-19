Головкин уничтожил Шеремету: статистика ударов

Шеремета попал всего 59 раз, у Головкина – почти в четыре раза больше

Геннадий Головкин победил Камила Шеремету техническим нокаутом после седьмого раунда и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Казахстанский боксер полностью перебоксировал соперника, что подтверждает статистика ударов.

Реклама

Читайте также: Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным

Головкин суммарно нанес 554 удара, в то время как Шеремета – всего 327. При этом, точность Геннадия составила 41% (228), а у Камила – только 18% (59).

На счету Головкина 237 силовых ударов (точность – 56%), а у Шеремета 135 силовых ударов (36%). А статистика панчей просто поражает. У поляка всего 10 попаданий при 192 выброшенных ударов (5%)! Головкин выбросил 317 ударов и попал 94 раз (30%).

Реклама

Напомним, что перед боем Головкин поставил удар Роналду перед возвращением в ринг и снялся в фильме о мирах.

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама