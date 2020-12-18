Головкин – Шеремета: где и когда смотреть чемпионский бой знаменитого GGG

Под конец года мир профессионального бокса несколько оживился. В ночь на субботу на ринг выйдет один из самых популярных бойцов – Геннадий Головкин из Казахстана. 38-летний уроженец Караганды будет биться против поляка Камила Шереметы и защищать звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии IBF. На нашем сайте стартовал онлайн Головкин – Шеремета.

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Вечер бокса пройдет в городе Холливуд, что возле Майами в американском штате Флорида. Ринг предоставило местное казино. Главный бой мероприятия ожидается после 5:00 утра 19 декабря по киевскому времени. В Украине по телевидению его не покажут. А прямую трансляцию официально посмотреть можно на платной интернет-платформе DAZN. Также в прямом эфире бой покажут казахстанские телеканалы "Qazsport" и "Qazaqstan".

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Напомним, Геннадий на профессиональном ринге одержал 40 побед (35 – досрочно), по разу завершал бои ничьей и поражением. В 2019 году он спорным решением выиграл по очкам у украинца Сергея Деревянченко. Вспомним, как Головкин и Деревянченко проводили фотосессию:

Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

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