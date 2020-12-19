Головкин защитил чемпионские титулы. Рефери прервал избиение после седьмого раунда

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил поляка Камила Шеремету в главном поединке боксерского вечера в Майами и защитил чемпионские титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Головкин был безоговорочным фаворитом боя, поэтому его победа была лишь делом времени. В первой половине боя он трижды отправлял соперника в нокдаун, однако тот умудрялся подниматься на ноги. В седьмом раунде Шеремета в четвертый раз побывал на канвасе и после завершения трехминутки рефери не разрешил поляку продолжить бой.

Для Головкина эта победа стала 41-й на профессиональном ринге и 36-й досрочной. Напомним, что в его активе одно поражение и одна ничья – это последствия двух поединков против Сауля Альвареса.

А вот Шеремета потерпел лишь первое поражение в карьере, хотя его послужной список не имеет боев против соперников такого уровня. большинство своих поединков он провел на родине против соперников, имеющих по 12 или даже 14 поражений. Удивительно, что при этом он лишь пять раз сумел победить нокаутом.

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Напомним, что перед боем Головкин поставил удар Роналду перед возвращением в ринг и снялся в фильме о мирах.

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