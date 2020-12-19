Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Головкин защитил чемпионские титулы. Рефери прервал избиение после седьмого раунда

19 декабря, 06:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Польский претендент четырежды успел побывать в нокдауне

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил поляка Камила Шеремету в главном поединке боксерского вечера в Майами и защитил чемпионские титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Реклама

Читайте также: Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным

Головкин был безоговорочным фаворитом боя, поэтому его победа была лишь делом времени. В первой половине боя он трижды отправлял соперника в нокдаун, однако тот умудрялся подниматься на ноги. В седьмом раунде Шеремета в четвертый раз побывал на канвасе и после завершения трехминутки рефери не разрешил поляку продолжить бой.

Для Головкина эта победа стала 41-й на профессиональном ринге и 36-й досрочной. Напомним, что в его активе одно поражение и одна ничья – это последствия двух поединков против Сауля Альвареса.

А вот Шеремета потерпел лишь первое поражение в карьере, хотя его послужной список не имеет боев против соперников такого уровня. большинство своих поединков он провел на родине против соперников, имеющих по 12 или даже 14 поражений. Удивительно, что при этом он лишь пять раз сумел победить нокаутом.

Реклама

Напомним, что перед боем Головкин поставил удар Роналду перед возвращением в ринг и снялся в фильме о мирах.

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Геннадий Головкин Камил Шеремета

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять