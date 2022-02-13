Фьюри нашел отмазку, чтобы не драться с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил оригинальным способом переключить свое внимание на своего соотечественника Энтони Джошуа

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Цыганскому королю больше не интересен украинский обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик. По мнению Фьюри, бой с украинцем будет малоинтересен британским болельщикам.

А причина отказа от боя абсолютно в стиле эпатажного Фьюри – украинец не знает английского, и этого достаточно, чтобы организовать поединок с Джошуа.

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"Действительно ли публика требует моего боя с украинцем, который не разговаривает на английском, с иностранцем, или же она требует крупнейшего британского противостояния со времен поединка Леннокс Льюис – Фрэнк Бруно? Я бы сказал, что мой бой с Джошуа – лучший вариант для болельщиков",- цитирует Фьюри fightnews.info.

Фьюри ответил на троллинг Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что ранее Фьюри называл Эй-Джея большим и старым бодибилдером, которому грош цена.

И где логика, если он жаждет встречи с достойным соперником?

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Как здесь не вспомнить Эдди Хирна – промоутера Джошуа, который заявил, что Фьюри не собирался драться с украинцем Александром Усиком, а лишь создавал информационный шум вокруг своей персоны.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что в апреле Цыганский король будет отстаивать свой титул в схватке с Диллианом Уайтом. В свою очередь реванш Усик – Джошуа намечается на май месяц.

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А бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте планируют организовать во второй половине года. Надеемся, что Усик будет иметь возможность наказать Фьюри за длинный язык.