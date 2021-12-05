5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Цыганский король ответит за длинный язык: Усик раскусил тактику Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 11:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО не попадется на крючок уловок британского боксера
Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

Будущий бой за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вызывает огромный ажиотаж среди фанатов бокса. Насколько поведение такого эпатажного бойца, как Фьюри, может дезориентировать соперника, рассказал украинский чемпион.

Читайте также: Кто сильнейший супертяж всех времен? Промоутер Фьюри дал ответ на вопрос

Реклама

"Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, какой тренд мира. Трешток. Обзывают друг друга… Это остается где-то внутри. Взять листик, смять его... Если вы мнете – это оскорбление. Потом, расправленный лист уже не будет прежним, ровным, он будет помятым. Извинились вроде бы, но все равно он помятый.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Конкретно мое мнение – это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим завлечь – техникой, красивым поведением, передвижением, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника.

Но тут же возьмем, например, Тайсона Фьюри. Он это все специально говорит для того, чтобы как-то дезориентировать своего оппонента, чтобы он думал не о бое, не о своей подготовке, а думал о том, как он его обзывал.

Фьюри уверен, что он единственный чемпион
Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Мы иногда смотрим, и спортсмены не видят границ в обзывании. Это грязь. И чаще всего, возможно, не сразу, но житие такая штука, что рано или поздно вы будете отвечать за длинный язык.

Наверное, абсолютного чемпиона в двух весах не было. Значит, будет. Будем трудиться, будем добиваться результата", – сказал Усик на фан-встрече с детьми.

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой
Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Реклама

Отметим, что вероятность увидеть схватку двух супертяжей современности между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри возрастает. По словам Боба Арума, бой можно будет провести в марте следующего года в Саудовской Аравии.

Но для начала нужно откупиться от Энтони Джошуа, у которого есть опция обязательного реванша с украинцем после сентябрьского поражения в Лондоне.

Чисора настаивает на бое-реванше Усик vs Джошуа
Чисора настаивает на бое-реванше Усик vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Воскресенье, 5 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять