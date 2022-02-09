"Порву Усика, как Тузик грелку". Фьюри продолжает троллить украинца

Пока Александр Усик сражается в футбольных баталиях Winter Cup в Турции, его потенциальный соперник оттачивает свое острословие.
В недавнем интервью Тайсон Фьюри заявил, что действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик вовсе и не боксер, поскольку не дрался с сильными соперниками.
"Ты можешь заполучить только соперника, с которым будешь биться в следующем бою. Дальше я подерусь с Диллианом Уайтом, а затем есть маленький лох по фамилии Усик. Я порву его как Тузик грелку. Он средневес. Я упакую его и отправлю обратно в средний вес. Вот что я собираюсь сделать.
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Джошуа – большой и старый бодибилдер, грош ему цена. Так что я не хочу слышать, насколько хорош Усик. Пусть подерется с настоящим супертяжеловесом. Он бился со старым джорнименом Дереком Чисорой, и это была битва не на жизнь, а на смерть. Затем он подрался с бодибилдером, даже не боксером, и это тоже был смертельный бой.
Пока Усик не сразится с настоящим бойцом, он не может называть себя чемпионом. Все дороги ведут ко мне, Цыганскому королю. Если он сможет побить меня, то я скажу, что он хороший мужик. Но если нет, то я скажу, что он ничтожен", – цитирует Тайсон Фьюри fightnews.info.
Напомним, Фьюри уже не раз заочно оскорблял Усика, в частности, обвинив в употреблении стероидов.
А недавно Тайсон заявил, что Усик – никто в сравнении с Деонтеем Уайлдером, которого Фьюри нокаутировал в двух последних боях.
Добавим, что ответить наглому британцу Александр Усик сможет не ранее, чем во второй половины года. Для начала ему предстоит провести реванш с Энтони Джошуа, который вероятно состоится в мае.
А Цыганский король будет отстаивать свой титул в схватке с Диллианом Уайтом в апреле.
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