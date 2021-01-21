Джойс будет бить Усика его же оружием: заявление британца

Британец уверен, что украинец его попросту не достанет

Британский супертяж Джо Джойс назвал свой козырь в ожидающемся бою против Александра Усика, который может состояться в апреле в "Церковном доме" в лондонском Вестминстере.

"Я жду боя с Усиком. Наш первый поединок получился хорошим, а реванш будет еще лучше. Я думаю, что за это время обрел новые навыки. Я больше не позволяю своей голове принимать удары. Теперь я могу лучше двигаться и делать многие другие вещи", – заявил 35-летний Джойс каналу iFL TV

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Джо Джойс / Фото: Twitter

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Таким образом Джойс попытается побить Усика его же козырем – именно быстрые, неуловимые ноги называют главным преимуществом украинца.

Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Напомним, что соперники дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Усик, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у Джойса из "Львиных сердец" по очкам.

Но на профи-ринге Джойс – без поражений: 12 побед, из которых 11 добыты нокаутом.

"Потенциально победитель нашего с Усиком боя получит возможность подраться с победителем поединка Фьюри – Джошуа. Нет ничего лучше этого", – говорит Джо Джойс

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Александр Усик / Фото: Instagram

Отметим, что букмекеры уже начали прием ставок на бой Александр Усик – Джо Джойс. Согласно котировкам, вероятность исходов следующая: 65 процентов – выигрыш Усика, 4 процента – ничья, 31 процент – выигрыш Джойса.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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