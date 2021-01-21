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Джойс буде бити Усика його ж зброєю: заява британця

21 січня, 12:54

Олег Люлька Олег Люлька

Британець впевнений, що українець його просто не дістане

Британський суперваж Джо Джойс назвав свій козир в очікуваному бою проти Олександра Усика, який може відбутися в квітні в "Церковному домі" в лондонському Вестмінстері.

"Я чекаю бою з Усиком. Наш перший поєдинок видався хорошим, а реванш буде ще кращим. Гадаю, що за цей час я набув нових навичок. Я більше не дозволяю своїй голові приймати удари. Тепер я можу краще рухатися і робити багато інших речей", – заявив 35-річний Джойс каналу iFL TV

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Джо Джойс

Джо Джойс / Фото: Twitter

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Таким чином Джойс спробує побити Усика його ж козирем – саме швидкі, невловимі ноги називають головною перевагою українця.

Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Нагадаємо, що суперники билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.

Але на профі-рингу Джойс – без поразок: 12 перемог, з яких 11 здобуті нокаутом.

"Потенційно переможець нашого з Усиком бою отримає можливість побитися з переможцем поєдинку Ф'юрі – Джошуа. Немає нічого кращого за це", – каже Джо Джойс

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Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

Відзначимо, що букмекери вже почали прийом ставок на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Відповідно до котирувань, ймовірність результатів така: 65 відсотків – виграш Усика, 4 відсотки – нічия, 31 відсоток – виграш Джойса.

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

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бокс Олександр Усик Джо Джойс
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