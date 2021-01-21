Джойс буде бити Усика його ж зброєю: заява британця

Британський суперваж Джо Джойс назвав свій козир в очікуваному бою проти Олександра Усика, який може відбутися в квітні в "Церковному домі" в лондонському Вестмінстері.
"Я чекаю бою з Усиком. Наш перший поєдинок видався хорошим, а реванш буде ще кращим. Гадаю, що за цей час я набув нових навичок. Я більше не дозволяю своїй голові приймати удари. Тепер я можу краще рухатися і робити багато інших речей", – заявив 35-річний Джойс каналу iFL TV
Таким чином Джойс спробує побити Усика його ж козирем – саме швидкі, невловимі ноги називають головною перевагою українця.
Нагадаємо, що суперники билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.
Але на профі-рингу Джойс – без поразок: 12 перемог, з яких 11 здобуті нокаутом.
"Потенційно переможець нашого з Усиком бою отримає можливість побитися з переможцем поєдинку Ф'юрі – Джошуа. Немає нічого кращого за це", – каже Джо Джойс
Відзначимо, що букмекери вже почали прийом ставок на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Відповідно до котирувань, ймовірність результатів така: 65 відсотків – виграш Усика, 4 відсотки – нічия, 31 відсоток – виграш Джойса.
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