Бывший чемпион мира Паркер готов выйти против Усика в бою за пояс WBO

Бывший чемпион мира новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) готов провести бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) за вакантный титул WBO. Об этом сообщает менеджер Паркера Давид Хиггинс. Напомним, что сейчас пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа, который может освободить титул, чтобы провести поединок с соотечественником Тайсоном Фьюри.
Александр Усик сейчас является обязательным претендентом на пояс, на втором месте в рейтинге WBO располагается 23-летний английский боец Даниэль Дюбуа. Паркер – на третьей строчке.
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"Несомненно, мы примем бой против Усика за пояс WBO. Думаю, Джозеф готов сразиться с любым из топ-10 за такую возможность. Однако все зависит от обязательной защиты и от того, решит Джошуа оставить пояс вакантным или нет. У Усика хорошая команда, с ней будет приятно вести переговоры", – цитирует Давида Хиггинса Sky Sports.
Напомним, что 28-летний Паркер уже был чемпионом по версии WBO – с 2016-го по 2018 год. А Александр Усик 31 октября выиграл второй бой в супертяжах у Дерека Чисоры – единогласным решением судей.
Чисора оскорбил Усика после боя, хотя ранее принес Александру бургеры в раздевалку и вел себя очень дружелюбно.
Смотрите, как вели себя Чисора и Усик в раздевалке после боя:
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