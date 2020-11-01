Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне

Александр Усик победил Дерека Чисору. Бой прошел в Лондоне на арене "Уэмбли", продлился 12 раундов, после чего пришлось обращаться к запискам судей. Их вердикт – победа украинского боксера единогласным решением! Мы вели онлайн боя Усик – Чисора с комментариями и оценками всех раундов.

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Первые раунды были, пожалуй, самыми сложным для Усика в его профессиональной карьере! Британец ринулся в атаку с первых секунд. Украинец пропускал мощные удары, но выстоял. А ближе к середине боя выровнял поединок. Во второй половине Усик, на фоне подуставшего соперника, нашел свой ритм, начал работать серийно и выбрасывать больше ударов.

Интрига сохранялась до последней секунды поединка. Чисора с его мощными размашистыми ударами мог в любой момент нанести серьезный урон украинцу, но фирменная скорость Усика помогла ему довести бой до логического завершения.

Оценки судей: 117:112, 115:113, 115:113. Единогласно – в пользу Усика!

Что дальше? После этой победы Усик становится официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа – чемпионом WBA, WBO и IBF. Вполне возможно, что в следующем году Джошуа проведет объединительный поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Украинец за это время может успеть организовать еще один промежуточный бой в супертяжеловесах, а затем – бой за статус абсолютного чемпиона мира.

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Отметим, что если Усику удастся стать чемпионом в супертяжах, то он будет всего третьим в истории боксером, которому удалось взять пояс в крузервейте и хэвивейте. Ранее это сделали Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй.

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33-летний Александр Усик на профи-ринге провел 18 боев и во всех победил, 13 раз – досрочно. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а в прошлом году дебютировал в новой весовой категории. На данный момент в рейтинге боксеров-супертяжей он занимает пятое место.

36-летний Дерек Чисора провел на профи-ринге 42 боя: 32 победы и 10 поражений. Он занимает девятое место в рейтинге. Несмотря на такое количество неудач, стоит отметить, что все они были в боях с топовыми боксерами – с Хэем, Кличко, Фьюри, Хелениусом...

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