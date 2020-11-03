Судья боя Усик – Чисора дал совет украинцу, чтобы он не повторил ошибку Ломаченко

Российский судья Юрий Копцев, который работал на поединке украинскогосупертяжаАлександра Усика и британца Дерека Чисоры, накануне боя давал советы крымчанину. Он не хотел, чтобы Усик повторил ошибку Василия Ломаченко в проигранной титульной схватке с Теофимо Лопесом. Напомним, что 31 октября в Лондоне Усик проводил второй поединок в супертяжах и выиграл единогласным решением судей.

Реклама

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

"Я общался с Усиком за несколько дней до боя. Чтобы не было разговоров после, я сказал Саше: "К сожалению, чтобы выиграть бой, нужно наносить удары". Раскрыл ему секрет Полишинеля, который открылся Ломаченко в перерыве между 7-м и 8-м раундами в поединке с Лопесом. Он слушал каждое слово, а потом улыбнулся. Я давал ему эту информацию в шутейной форме, но сделав акценты на самом важном. В конце Саша сказал, что понял меня полностью", – слова судьи "Советский спорт".

Читайте также: Усику мешали победить в Британии: странные перчатки Чисоры и молчание рефери

Реклама Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

По мнению Копцева, в ближайших планах Александра, скорее всего, новозеландский боксер Джозеф Паркер: "Это будет настоящая проверка. Он больше и быстрее Чисоры. Паркер и будет гейткипером, а Чисора – хороший вход. Если Саша пройдет Паркера, можно будет о чем-то говорить".

Напомним, что Чисора оскорбил Усика после боя, хотя ранее принес Александру бургеры в раздевалку и вел себя очень дружелюбно.

Смотрите, как вели себя Чисора и Усик в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама