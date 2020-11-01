Усик – Чисора: видео самых ярких моментов боя

Хайлайты одного из самых тяжелых поединков в карьере Александра Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в ночь на воскресенье сдал свой первый настоящий тест в супертяжелом дивизионе. Украинец провел 12 раундов с Дереком Чисорой, который на 17 кг тяжелее Александра. По итогам поединка, который был одним из самых сложных в карьере Усика, он победил единогласным решением судей.

Усик – Чисора видео боя

Реклама

"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – сказал после боя Александр Усик. Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".

Интересно, что часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса, и не уверены в дальнейших перспективах украинского боксера. Что писали на английских сайтах болельщики – в нашей подборке реакций на бой Усик – Чисора.

Яркие фото боя Усик – Чисора:

Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама