Усик – Чисора: видео самых ярких моментов боя

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в ночь на воскресенье сдал свой первый настоящий тест в супертяжелом дивизионе. Украинец провел 12 раундов с Дереком Чисорой, который на 17 кг тяжелее Александра. По итогам поединка, который был одним из самых сложных в карьере Усика, он победил единогласным решением судей.
Усик – Чисора видео боя
"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – сказал после боя Александр Усик. Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".
Интересно, что часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса, и не уверены в дальнейших перспективах украинского боксера. Что писали на английских сайтах болельщики – в нашей подборке реакций на бой Усик – Чисора.
Яркие фото боя Усик – Чисора:
Все подробности в спецтеме Бой Усика
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