Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. После боя Усик оценил бой для себя на тройку, однако заявил, что не отказывается от планов стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Мы вели онлайн боя Усик – Чисора с подробным описанием каждого раунда.

"Я ожидал такой поединок. Мы даже настраивались на более сложный бой. Смогу ли я быть успешным в супертяжах? Я не знаю, это пусть решают эксперты. Сегодня себе могу поставить тройку.

Мои планы поехать домой, провести максимум времени с семьей, тренироваться дальше. Я не боксировал один год", – заявил после боя Усик.

Также украинец ответил на вопрос журналиста, относительно планов завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – закончил боксер.

