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Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

1 ноября, 02:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер одержал тяжелую победу и спешит назад к семье

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. После боя Усик оценил бой для себя на тройку, однако заявил, что не отказывается от планов стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Мы вели онлайн боя Усик – Чисора с подробным описанием каждого раунда.

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"Я ожидал такой поединок. Мы даже настраивались на более сложный бой. Смогу ли я быть успешным в супертяжах? Я не знаю, это пусть решают эксперты. Сегодня себе могу поставить тройку.

Мои планы поехать домой, провести максимум времени с семьей, тренироваться дальше. Я не боксировал один год", – заявил после боя Усик.

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Также украинец ответил на вопрос журналиста, относительно планов завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – закончил боксер.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Бой Усика

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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