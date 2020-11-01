"У него есть сила?": реакция британских фанатов на победу украинца

Часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса

Украинский боксер Александр Усик в тяжелом поединке победил в Лондоне британца Дерека Чисору. Начало поединка осталось за ветераном супертяжелого веса, однако в дальнейшем Усик переломил ход поединка и одержал победу единогласным решением судей.

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Онлайн боя Усик – Чисора

Учитывая, что в потенциальных соперниках Усика значатся другие британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, интересно узнать реакцию на сегодняшнюю победу со стороны болельщиков бокса из Туманного Альбиона. Предлагаем вашему вниманию самые интересные комментарии на местных ресурсах:

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Но есть ли у него сила? Технически великолепно, но есть ли у него сила, чтобы конкурировать с Джошуа и Фьюри?

Как показал бой Джошуа против Руиса в матче-реванше, не нужно силы, чтобы выиграть бой, вы боксируете и двигаетесь, а шанс будет! Стили делают драку, я думаю, Усик даст им обоим хороший бой.

Джошуа и Фьюри легко нокаутируют его после этого поединка.

Не думайте, что после этого Фьюри или Джошуа слишком обеспокоены.

Иди и забери пояса у Джошуа, однако держись подальше от Фьюри.

Я думаю, что Усика в супертяжелом дивизионе смогут победить только Джошуа и Фьюри. Остальные – нет, если вы понимаете в боксе, вы поймете, что это правда. Я бы не стал вдаваться в подробности, почему Усик превосходит 95% дивизиона. У меня был аналогичный аргумент, когда люди говорили, что Уайлдер и Джошуа лучше, чем Фьюри.

Он не супертяжеловес. Фьюри надерет ему задницу.

Вы побеждаете в боксе попадая, а не просто благодаря количеству ударов – Усик его обезоружил. Дерек оказал на него хорошее давление, но удары руками и беспорядочная работа в ринге оказались неэффективными.

Пробегать 12 раундов в супертяжелом весе – это смешно. Еще смешнее постоянные похвалы Усику на всем протяжении боя.

Вы восхваляете накачанного тяжеловеса, который не обладает нокаутирующим ударом и полагается на работу ног и быстрые руки, чтобы стоять лицом к лицу с Чисорой? Вы в порядке? Или не понимаете в боксе?

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Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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