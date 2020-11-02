Усику мешали победить в Британии: странные перчатки Чисоры и молчание рефери

Директор Usyk Team Сергей Лапин раскритиковал рефери боя в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Напомним, что 31 октября в Лондоне крымчанин проводил свой второй поединок в Королевском дивизионе и выиграл единогласным решением судей. А мы давали статистику ударов боя Усика и Чисоры.

"Победа настоящая, вырванная. Как говорили скептики, что это был экзамен, так вот: он сдан. В Британии мы столкнулись с тонкими хитростями, которые, возможно, должны были повлиять на ход поединка, кто-то на это надеялся. Либо это наша бурная фантазия и переживания. С перчатками Дерека – что-то очень интересное. Это просто кусок кожи со шнурками. У нас в стране в таких тяжело уберечь руки зимой от холода", – написал Сергей в своем Instagram.

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Усик vs Чисора / Фото: matchroomboxing

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Также Лапин отметил, что боксерский ринг на "Уэмбли Арене" был чуть "больше", чем они рассчитывали: "У нас в тренировочном лагере он был намного меньше. Естественно, мы предполагали и заранее готовились к таким сюрпризам".

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

"Что касается рефери в ринге, у меня вопрос: почему он не приехал? Все эти удары ниже пояса, по ногам и спине были им проигнорированы и, кажется, даже одобрены", – считает Лапин.

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Напомним, что Чисора оскорбил Усика после боя, хотя ранее принес Александру бургеры в раздевалку и вел себя очень дружелюбно.

Смотрите, как вели себя Чисора и Усик в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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