"Козел": Чисора оскорбил Усика после боя

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, проигравший Александру Усику единогласным решением судей поединок на "Уэмбли Арене", снова взялся за старое. Напомним, британец известен своим скандальным нравом – в свое время он плюнул в лицо Владимиру Кличко и залепил пощечину его брату Виталию. Однако перед боем с Усиком Чисора превратился в саму вежливость, избегая каких бы то ни было оскорблений в адрес украинца.

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И вот – пожалуйста. Не прошло и суток после боя, как Чисора в черной шапке и модных очках, сидя за рулем машины, вышел в эфир со своими подписчиками в Instagram и назвал Усика не иначе, как "козлом". На английском это прозвучало как "motherfucker"

"Этот парень убегал от меня, словно козел, – выругался Чисора. – Но мы знали, что он так и будет действовать. Я так удручен, так расстроен!"

"Но знаете, что? Я не собираюсь сидеть на месте. Нужно отряхнуться и продолжать. Ребята, надеюсь, вам понравился бой. Я делаю это только ради вас. Все, что я умею, это сотрясать ударами чужие мозги, чтобы вас порадовать", – добавил Чисора

Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

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Напомним, что сразу после боя Чисора пришел к Усику в раздевалку с бургерами. Украинец вместо "войны" получил от битого им британца угощение для всей команды.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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