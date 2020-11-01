Жертва Усика, отоспавшись, выдала новую оценку боя

Сперва Беллью, ранее избитый украинцем, сказал, что Чисору засудили. Теперь же назвал победу Усика справедливой

Британский боксер Тони Беллью, которого Александр Усик нокаутировал в крузервейте два года назад, изменил свое мнение о бое украинца против Дерека Чисоры, в котором крымчанин одержал победу единогласным решением судей.

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Напомним, сразу после завершения поединка на "Уэмбли Арене" в Лондоне Беллью заявил, что "Чисора превзошел Усика" и что "судьи обошлись с Дереком очень жестко".

Однако, хорошенько отоспавшись, Беллью высказался уже иначе: дескать, исход боя был честным, а Усик оказался достойным членом клуба супертяжей.

"Я был опустошен прошлой ночью. Это был действительно хороший бой, к которому я счел нужным еще раз вернуться. Думаю, он был близким. И разговаривая с Алексом (Красюком – промоутером Усика), насчитавшим ничью, я изо всех сил пытался увидеть что-то иное, чем близкое решение. Но безуспешно. Фейр-плей по отношению к чемпу. Усик доказал, что является супертяжем, с которым нужно считаться", – написал у себя в Twitter Беллью, уже избежав формулировок в духе "Чисору засудили"

Дерек Чисора и Тони Беллью / Фото: Sky Sports

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Напомним, Усик после победы над Чисорой заявил: "Я хочу стать не просто чемпионом мира – абсолютным чемпионом мира". Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!"

При этом промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится. Эдди Хирн считает, что Энтони встретится с украинцем, но после Тайсона Фьюри.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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