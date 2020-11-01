Костя Цзю назвал главное оружие Усика против Джошуа

"Усик умеет не пропускать. Это дает ему шансы с любым соперником", - считает Цзю

На фоне скепсиса по поводу перспектив Александра Усика в супертяжелом весе, высказанного в соцсетях британскими болельщиками после победы украинца над Дереком Чисорой, прозвучало альтернативное мнение знаменитого австралийского россиянина Кости Цзю. По словам экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе, поединок на "Уэмбли Арене" показал, что Усик готов к поединкам с монстрами дивизиона – Джошуа и Фьюри.

"Усик контролировал бой с Чисорой. Сомнений почти не было, опасных ударов не пропустил. Бой не был легким. 12 раундов это 12 раундов. Соперник был опасный и бьющий. От души поздравляю Александра с победой"

"Что касается его возможного боя с Джошуа, то у Александра есть шансы. Усик умеет не пропускать удары, а это имеет большое значение"

"Поэтому, думаю, Усик готов выступить с любым тяжеловесом. Нужно умно подготовиться к бою, не пропускать удары. У него шансы всегда будут", – заявил 51-летний Костя Цзю, которого цитирует Чемпионат

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Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

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Напомним, по итогам боя с Чисорой все судьи отдали победу украинцу – 117-112, 115-113, 115-113. При этом Усик после победы над Дереком заявил: "Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира". Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".

При этом промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится. Эдди Хирн считает, что Энтони встретится с украинцем, но после Тайсона Фьюри.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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