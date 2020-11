Чисора после поражения от Усика пришел к нему в раздевалку с бургерами

Британский боксер Дерек Чисора, который обещал "войну" Усику, после боя с украинцем зашел в раздевалку Александра и вполне мирно угостил всех членов команды бургерами. Наш боксер принял угощение и с аппетитом принялся уминать бутерброд.

В ночь на воскресенье Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне. Бой прошел на арене "Уэмбли", продлился 12 раундов, после чего пришлось обращаться к запискам судей. Их вердикт – победа украинского боксера единогласным решением.

"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – сказал после боя Александр Усик. Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".

Интересно, что часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса, и не уверены в дальнейших перспективах украинского боксера. Что писали на английских сайтах болельщики – в нашей подборке реакций на бой Усик – Чисора.

