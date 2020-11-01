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Чисора после поражения от Усика пришел к нему в раздевалку с бургерами

1 ноября, 03:47

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Усик вместо "войны" получил от битого им Чисоры угощение для всей команды

Британский боксер Дерек Чисора, который обещал "войну" Усику, после боя с украинцем зашел в раздевалку Александра и вполне мирно угостил всех членов команды бургерами. Наш боксер принял угощение и с аппетитом принялся уминать бутерброд.

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В ночь на воскресенье Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне. Бой прошел на арене "Уэмбли", продлился 12 раундов, после чего пришлось обращаться к запискам судей. Их вердикт – победа украинского боксера единогласным решением.

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"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую", – сказал после боя Александр Усик. Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".

Интересно, что часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса, и не уверены в дальнейших перспективах украинского боксера. Что писали на английских сайтах болельщики – в нашей подборке реакций на бой Усик – Чисора.

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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бой Александр Усик Дерек Чисора бургеры

Источник: Сегодня|Спорт

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