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Американский уголовник бросает вызов Ломаченко: "Возьму все раунды!"

26 декабря, 21:31

Олег Люлька Олег Люлька

Шакур Стивенсон не знает горечи поражений на профи-ринге и уверен, что украинец проблемой для него не станет

Непобедимый американский боксер с уголовным прошлым Шакур Стивенсон по прозвищу "Сахар", который может стать следующим соперником Василия Ломаченко на профи-ринге, рассказал, как именно он намерен победить украинца.

"Я чувствую, что если бы дрался с Ломаченко, победил бы его даже увереннее, чем Лопес. Ничего не хочу сказать против Теофимо, он доминировал в ринге. Я просто чувствую, что в поединке с Ломаченко взял бы абсолютно все раунды"

"Победа моего друга Лопеса над Ломаченко сделала меня более мотивированным. Я готов вступить в большой бой и показать миру, что могу сделать то же самое", – цитирует Шакура Стивенсона Boxingscene со ссылкой на Morning Kombat

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Стивенсон и Ломаченко

Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

Отметим, что за спиной у 23-летнего Шакура Стивенсона – "серебро" Олимпиады-2016 в Рио и 15 боев на профи-ринге. Он выиграл все из них, восьмерых оппонентов нокаутировав.

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Интересно, что летом 2019 года Шакур Стивенсон был арестован полицией за нанесение побоев группе людей, с которыми он поссорился на паркинге. Боксера приговорили к году условно, 50 часам общественных работ и обязали оплатить медицинские расходы пострадавшим.

Как тренируется Василий Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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