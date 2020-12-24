Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Лопес неожиданно высказал уважение Ломаченко

24 декабря, 19:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе отдал должное украинскому боксеру

Недавнее интервью Василия Ломаченко снова всколыхнуло мир бокса. Бывший чемпион попытался оправдать свою неудачу, в том числе Ломаченко разъяснил свои слова о судействе боя с Лопесом. Украинец хотел бы получить от американского боксера реванш, но тот уже настроен на другие поединки.

Реклама

В то же время Теофимо Лопес-старший, отец и тренер нового чемпиона в легком весе, в комментарии авторитетному изданию The Ring несколько неожиданно пропел дифирамбы Ломаченко:

"Мы не дрались с каким-то мешком. Ломаченко – чемпион мира, он провел свыше 400 боев, но мы подобрали к нему ключи. Я очень уважаю Ломаченко. Мы лишили его смещений влево – и он стал обычным бойцом.

При этом Лома уничтожит любого в легком весе. Я стану богатым, поставив все свои деньги на него. Если мой сын победил Ломаченко, это не значит, что он внезапно стал никем. Теперь люди думают, что Лома – легкий соперник, но он живьем съест всех этих молодых парней в нашем весе.

Ломаченко – сильный, раз смог выдержать мощные удары моего сына. Я отдаю Ломаченко должное за удары, которые он принял. Если бы он активизировался раньше, то оказался бы в нокауте. Но поражение не значит, что он внезапно стал плохим. Он отличный боец, который проиграл другому отличному бойцу".

Вполне вероятно, что американский специалист хочет привлечь внимание к своему сыну, чтобы возвысить его и добиться солидных гонораров за новые поединки.

Читайте также: Усика и Ломаченко опустили в рейтинге лучших боксеров мира.

Смотрите, как интенсивно тренируется Василий:

Как тренируется Василий Ломаченко
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер бокс отец уважение Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой:
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"Бокс
В первом же раунде! Сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии (видео)
В первом же раунде! Сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии (видео)Бокс
"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперниковБокс
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального Редкача
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального РедкачаБокс
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцу
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцуБокс
Усик откажется от боя с Джошуа за солидные отступные. Иначе британец оставит титул
Усик откажется от боя с Джошуа за солидные отступные. Иначе британец оставит титулБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять