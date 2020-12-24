Лопес неожиданно высказал уважение Ломаченко

Недавнее интервью Василия Ломаченко снова всколыхнуло мир бокса. Бывший чемпион попытался оправдать свою неудачу, в том числе Ломаченко разъяснил свои слова о судействе боя с Лопесом. Украинец хотел бы получить от американского боксера реванш, но тот уже настроен на другие поединки.

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В то же время Теофимо Лопес-старший, отец и тренер нового чемпиона в легком весе, в комментарии авторитетному изданию The Ring несколько неожиданно пропел дифирамбы Ломаченко:

"Мы не дрались с каким-то мешком. Ломаченко – чемпион мира, он провел свыше 400 боев, но мы подобрали к нему ключи. Я очень уважаю Ломаченко. Мы лишили его смещений влево – и он стал обычным бойцом. При этом Лома уничтожит любого в легком весе. Я стану богатым, поставив все свои деньги на него. Если мой сын победил Ломаченко, это не значит, что он внезапно стал никем. Теперь люди думают, что Лома – легкий соперник, но он живьем съест всех этих молодых парней в нашем весе. Ломаченко – сильный, раз смог выдержать мощные удары моего сына. Я отдаю Ломаченко должное за удары, которые он принял. Если бы он активизировался раньше, то оказался бы в нокауте. Но поражение не значит, что он внезапно стал плохим. Он отличный боец, который проиграл другому отличному бойцу".

Вполне вероятно, что американский специалист хочет привлечь внимание к своему сыну, чтобы возвысить его и добиться солидных гонораров за новые поединки.

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Смотрите, как интенсивно тренируется Василий:

Как тренируется Василий Ломаченко

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