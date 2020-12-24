Промоутер Ломаченко нарисовал украинцу перспективы на 2021 год

Многоопытный Боб Арум поговорит с Василием в начале 2021 года и выяснит его пожелания

После поражения от Теофимо Лопеса два месяца назад украинский боксер Василий Ломаченко не собирается завершать карьеру и думает о реванше. Пока что парень из Одесской области поправляет здоровье, но весной хочет провести следующий бой. Тем временем отец Лопеса неожиданно высказал уважение Ломаченко.

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Сегодня появилось интервью YouTube-каналу iFL TV промоутера Боба Арума, в котором он коснулся и перспектив Василия:

"У Ломаченко была травма плеча, из-за чего он перенес операцию. Я хочу поговорить с ним в начале года, чтобы понять, что именно он собирается делать. Может, он захочет остаться в легком весе. Или же опуститься категорией ниже, где у него не было проблем. Во втором полулегком весе есть Мигель Берчельт, Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон – много достойных боксеров. Если же Лома останется в легком весе, то мы сведем его в ринге с кем-то из молодых: Дэвином Хэйни или Джервонтой Девисом. Это будет хороший бой. Но для начала мне нужно знать пожелания Василия на следующий год".

Как видим, Арум не рассматривает пока что возможность реванша с Теофимо Лопесом, ведь американец не хочет снова биться с Ломаченко и контракт его к этому не обязывает. Сам же бывший чемпион уже говорил о желании "завершить дела" в легком весе (до 61,2 кг).

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Смотрите, как Василия называли лучшим боксером минувшего года:

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