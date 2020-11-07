Сборная Украины по биатлону своим коронавирусом шокировала финнов

Вспышка коронавируса зафиксирована в расположении сборной Украины по биатлону, которая основным и резервным составами сейчас готовится к сезону в финском Вуокатти. Речь идет о четырех случаях COVID-19. Три – среди спортсменов команды Б и один – среди медперсонала основной команды.
Об этом сообщает XSport. При этом имена заразившихся не разглашаются.
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По словам Вейкко Халонена, директора спортивного комплекса, где готовятся украинцы, заражение спортсменов стало полной неожиданностью, так как ни у кого из них не было симптомов. Сейчас все зараженные атлеты помещены в изоляцию и не имеют контактов с другими членами команды.
Отметим, что перед началом заграничных сборов положительные тесты на коронавирус сдали двое лидеров сборной Украины по биатлону – олимпийская чемпионка Вита Семеренко и чемпион мира Дмитрий Пидручный.
При этом Пидручный заподозрил, что его коронавирус мог быть фейковым. "Можна задуматься, насколько правдивым был первый положительный результат теста", – поделился своими подозрениями спортсмен после того, как спустя несколько дней он оказался абсолютно чистым.
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