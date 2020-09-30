Биатлонист Пидручный заподозрил, что его коронавирус мог быть фейковым

Вскоре после положительного теста Дмитрий сдал отрицательный. Никаких симптомов у него не было

Лучший биатлонист Украины Дмитрий Пидручный, который на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус, прошел еще одно тестирование. И оно дало отрицательный результат. Это заставило чемпиона мира-2019 усомниться, а был ли у него вообще COVID-19.

"Ура! Есть первый отрицательный тест на коронавирус, жду завтра еще один, и можно ехать с командой на сборы", – написал Дмитрий Пидручный у себя в Facebook

"Можна задуматься, насколько был правдивый первый положительный результат теста", – поделился своими подозрениями спортсмен

"Пять дней в изоляции и без тренировок на свежем воздухе. Как только получил результат, сразу же пошел на тренировку", – добавил Пидручный

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Ранее Пидручный рассказывал, что никаких симптомов у него и его родных нет. "Сижу дома. Возможно, я просто переносчик, поэтому надо беречь окружающих, чтобы не заразить других", – говорил биатлонист, который из-за предыдущего, положительного, теста не поехал на гонку в Германию.

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Накануне мы сообщали, что коронавирусом заразился борец-депутат Жан Беленюк. По словам политика-спортсмена, у него несколько дней держится температура в районе 37 градусов, наблюдается небольшая ломота в теле, а под вечер болит голова.

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