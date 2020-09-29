Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Украинский борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом. Об этом серебряный призер Олимпиады-2016 сообщил на своей странице в Instagram. Также он завел блог, где будет сообщать о своем самочувствии и способах борьбы с инфекцией.

"Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили подозрение на коронавирус. Сегодня подтвердился результат. К сожалению, я заболел коронавирусом. Настрой боевой. Сдавая тест, я уже на 99 процентов был уверен, что заболел, потому что, во-первых, я предполагаю, где мог его "подцепить", во-вторых, объективных причин своего плохого состояния не мог предположить. Соответственно я был уверен, что "попал".

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Температура пару дней держится в районе 37 градусов. Небольшая ломота в теле, под вечер болит голова. Поскольку немного информации от спортсменов, которые переболели коронавирусной инфекцией, я решил завести блог, где буду информировать вас о том, какое у меня состояние, как я борюсь и побеждаю. Я в этом уверен, потому что кто как не борцы поборют коронавирусную инфекцию. Буду вас информировать, как себя вести при наличии этой инфекции. Вам всем желаю здоровья и, конечно же, мы победим!", – сообщил спортсмен.

Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

Недавно Жан Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера. Также спортсмен поведал трагическую историю со своего детства.

Видео: Reuters

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