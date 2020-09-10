Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера

Известный украинский спортсмен, депутат Верховной Рады Жан Беленюк опубликовал фото у могилы своего друга детства Максима Бабенко, ушедшего из жизни в 8 лет. По словам Жана, именно на этом месте у него родилось желание заняться греко-римской борьбой.

"Максимка, мой друг детства. Трагически ушедший из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое – Ярослав, Максим и я, друзья – не разлей вода. Именно на этом месте 20 лет назад, спустя год после гибели Максима, Ярослав поведал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже..." – написал в Instagram Беленюк

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Впоследствии Жан Беленюк стал серебряным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Свою коллекцию медалей 29-летний спортсмен собирается пополнить на следующих летних Играх в Токио, которые из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

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Ранее Беленюк поделился более приятным воспоминанием юных лет. Спортсмен-депутат рассказал, что его любимым мультфильмом был "101 далматинец".

Смотрите, как Беленюк стал двукратным чемпионом мира

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