Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера

10 сентября, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Трагическая история от спортсмена-депутата...

Известный украинский спортсмен, депутат Верховной Рады Жан Беленюк опубликовал фото у могилы своего друга детства Максима Бабенко, ушедшего из жизни в 8 лет. По словам Жана, именно на этом месте у него родилось желание заняться греко-римской борьбой.

"Максимка, мой друг детства. Трагически ушедший из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое – Ярослав, Максим и я, друзья – не разлей вода. Именно на этом месте 20 лет назад, спустя год после гибели Максима, Ярослав поведал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже..." – написал в Instagram Беленюк

INSTAGRAM
Реклама

Впоследствии Жан Беленюк стал серебряным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Свою коллекцию медалей 29-летний спортсмен собирается пополнить на следующих летних Играх в Токио, которые из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

Читайте также: Красотка-каратистка сбила с головы Беленюка рулон бумаги

Ранее Беленюк поделился более приятным воспоминанием юных лет. Спортсмен-депутат рассказал, что его любимым мультфильмом был "101 далматинец".

Смотрите, как Беленюк стал двукратным чемпионом мира

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

депутаты кладбище могила спортсмен Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видеоДругие
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"Другие
"Хочется плакать": знаменитая легкоатлетка показала "убитый" стадион в КременчугеДругие
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в ИталииДругие
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Украинские красавицы-прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии
Украинские красавицы-прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в ГерманииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять