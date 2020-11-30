Пидгрушная описала условия на Кубке мира в Контиолахти: "Полчаса на команду в столовой"

Капитан сборной Украины отметила, что все очень строго по поводу тестирования и масок

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная, которая закрыла ТОП-10 в спринте, рассказала о жизни в Контиолахти в условиях пандемии коронавируса. 28 ноября в Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

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"В Контиолахти мы тестировались уже дважды. То есть один раз еще в Вуокатти, потом как только приехали сюда, и вот вчера – повторное тестирование. Перед сезоном нас официально предупреждали, что тесты будут каждые 4-5 дней. По поводу тестирования и масок – все достаточно строго. Санитайзерами руки обрабатываем почти на каждом шагу. Даже питание в столовой у нас расписано – по полчаса на команду", – цитирует капитана Biathlon.com.ua.

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Пидгрушная подчеркнула, что забота организаторов о здоровье спортсменов на очень серьезном и ответственном уровне, и ее это радует. "А по поводу результатов могу заверить – каждый из нас ежедневно делает максимум для этого", – сказала Олена.

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Напомним, что женский спринт закрыл первый укороченный этап Кубка мира. Но пауза будет не долго. Уже в четверг, 3 декабря, биатлонисты снова выйдут на трассу в Контиолахти, и опять это будут спринты. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Ранее в мужском спринте норвежец Бе просто разрывал соперников, а украинцы оказались в шестом десятке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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