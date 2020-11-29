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Пидгрушная ворвалась в ТОП-10 Кубка мира по биатлону, выиграла спринт шведка Эберг

29 ноября, 15:54

Елена Павлова Елена Павлова

Остальные украинки расположились за пределами первой тридцатки

Первый женский спринт сезона на Кубке мира по биатлону в Контиолахти вылился в скандинавские разборки. В итоге шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла эту гонку, пройдя дистанцию с двумя нулями. Ранее в мужском спринте норвежец Бе просто разрывал соперников, а украинцы оказались в шестом десятке.

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Следом за олимпийской чемпионкой Пхенчхана Эберг расположились две норвежские биатлонистки – Марте Олсбю-Ройселанн и Каролин Кноттен.

Ханна Эберг

Ханна Эберг / Фото: Reuters

Напомним, что накануне женского спринта в сборную Украины вернули олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко. Однако лучшей у нас сегодня стала Елена Пидгрушная, которая с одним промахом закрыла топ-10. Недаром Елена была чемпионкой мира в спринте. А вот остальные девушки финишировали за пределами первых четырех десятков.

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Спринт. Женщины
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 21.01,4
2. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия, 0+0) +23,9
3. Каролин-Оффигстад Кноттен (Норвегия, 0+0) +37,8
...10. Елена Пидгрушная (1+0) +1.07,4
41. Валя Семеренко (0+1) +1.52,2
50. Дарья Блашко (0+2) +2.08,1
60. Юлия Джима (1+1) +2.24,0
71. Вита Семеренко (1+1) +2.45,6

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Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

Женский спринт закрыл первый укороченный этап Кубка мира. Но пауза будет не долго. Уже в четверг, 3 декабря, биатлонисты снова выйдут на трассу в Контиолахти, и опять это будут спринты. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Ранее мы сообщали, что итальянская красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в топ-10. Лучшая биатлонистка прошлого сезона Доротея Вирер начала с победы и этот.

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Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону Марте Олсбю-Ройселанн
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