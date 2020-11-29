Без Фуркада норвежец Бе просто разрывает соперников, а украинцы – в шестом десятке

Первый спринт нового сезона с большим запасом выиграл прошлогодний обладатель Кубка мира

Вторая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону прошла без сенсаций. Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл первый спринт в финском Контиолахти. Также сегодня в Финляндии пройдет и женская гонка. Ранее мы давали, где и когда начнется женский спринт на Кубке мира.

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В отсутствие завершившего карьеру Мартена Фуркада никто из соперников не сумел дать бой младшему из братьев Бе. Швед Себастьян Самуэльссон, который занял второе место, проиграл обладателю Кубка мира 44 секунды! Третьим стал еще один шведский спортсмен – Мартин Понсилуома.

Йоханнес Бе поведет Норвегию в эстафете / Фото: Reuters

Украинские биатлонисты пробежали спринт не очень удачно, часто ошибаясь на стрельбе. Да и со скоростью есть проблемы. Лучшим в нашей команде стал Дмитрий Пидручный с тремя промахами – аж 57 место, Артем Прима с таким же количеством осечек – 59-й. Единственный повод для оптимизма – Руслан Ткаленко и Пидручный сегодня в восьмерке лучших по скорострельности.

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Спринт. Контиолахи

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 0+0) 23.53,0

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+0) +44,1

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +47,9

...57. Дмитрий Пидручный (0+3) +2.55,9

59. Артем Прима (2+1) +3.2,5

65. Тарас Лесюк (0+2) +3.22,0

70. Богдан Цымбал (2+2) +3.28,0

71. Руслан Ткаленко (2+1) +3.28,5

Ранее мы сообщали, что итальянская красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в топ-10. Лучшая биатлонистка прошлого сезона Доротея Вирер начала с победы и этот.

Напомним, что накануне женского спринта в сборную Украины вернули олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко. Помимо нее в стартовый состав попали Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дарья Блашко.

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