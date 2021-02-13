Пидгрушная и Блашко пробились в ТОП-15 на ЧМ и готовят штурм в преследовании

Реактивная норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после провала на прошлом чемпионате мира турнир 2021 года начала с "золота" в первой личной гонке. Скандинавка удивила многих и прошла два огневых рубежа при очень коварном ветре без промахов. Накануне украинские биатлонисты пробежали спринт в Поклюке без медалей, но сразу трое – в топ-30.

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Тирил Экхофф / Фото: Reuters

Кстати, Экхофф уже выигрывала спринт на ЧМ-2016. Один промах отбросил на второе место француженку Анаис Шевалье. "Бронзу" для Беларуси вырвала меткая Анна Сола. Лучшая из украинок Елена Пидгрушная с одним промахом на стрельбе лежа финишировала 11-й, что позволяет ей побороться за пьедестал завтра в преследовании. Как и Дарье Блашко, которая с одной ошибкой заехала на 14 место! Это ее рекорд на "мире".

Реклама Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Хорошо смотрелась ногами Юлия Джима, уже побывавшая в этом сезоне в призах в индивидуальной гонке. Однако допустила сразу три промаха и боролась за место в первой 30-ке, опустившись в итоге на 37 строчку.

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Ранее Пидручный рассказал о проблемах в спринте на ЧМ: "Хорошо сумел распределить силы после эстафеты в среду. С каждым кругом я прибавлял, и финишный отрезок пробежал в высоком темпе". К сожалению, два промаха. Не знаю, почему так случилось. Волнения не было. А с таким неплохим ходом можно было бороться за более высокие места".

В среду украинские биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

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Смотрите, как в этом сезоне выигрывала медаль Юлия Джима

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