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Пидгрушная и Блашко пробились в ТОП-15 на ЧМ и готовят штурм в преследовании

13 февраля, 16:46

Елена Павлова Елена Павлова

Украинские биатлонистки не смогли отработать чисто на огневых рубежах при коварном ветре

Реактивная норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после провала на прошлом чемпионате мира турнир 2021 года начала с "золота" в первой личной гонке. Скандинавка удивила многих и прошла два огневых рубежа при очень коварном ветре без промахов. Накануне украинские биатлонисты пробежали спринт в Поклюке без медалей, но сразу трое – в топ-30.

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Тирил Экхофф

Тирил Экхофф / Фото: Reuters

Кстати, Экхофф уже выигрывала спринт на ЧМ-2016. Один промах отбросил на второе место француженку Анаис Шевалье. "Бронзу" для Беларуси вырвала меткая Анна Сола. Лучшая из украинок Елена Пидгрушная с одним промахом на стрельбе лежа финишировала 11-й, что позволяет ей побороться за пьедестал завтра в преследовании. Как и Дарье Блашко, которая с одной ошибкой заехала на 14 место! Это ее рекорд на "мире".

Елена Пидгрушная
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Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Хорошо смотрелась ногами Юлия Джима, уже побывавшая в этом сезоне в призах в индивидуальной гонке. Однако допустила сразу три промаха и боролась за место в первой 30-ке, опустившись в итоге на 37 строчку.

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Ранее Пидручный рассказал о проблемах в спринте на ЧМ: "Хорошо сумел распределить силы после эстафеты в среду. С каждым кругом я прибавлял, и финишный отрезок пробежал в высоком темпе". К сожалению, два промаха. Не знаю, почему так случилось. Волнения не было. А с таким неплохим ходом можно было бороться за более высокие места".

В среду украинские биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

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Смотрите, как в этом сезоне выигрывала медаль Юлия Джима

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