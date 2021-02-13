Підгрушна і Блашко пробилися до ТОП-15 на ЧС і готують штурм в переслідуванні

Реактивна норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф після провалу на минулому чемпіонаті світу турнір 2021 року почала з "золота" в першій особистій гонці. Скандинавка здивувала багатьох і пройшла два вогневі рубежі при дуже підступному вітрі без промахів. Напередодні українські біатлоністи пробігли спринт в Поклюці без медалей, але відразу троє – в ТОП-30.

Реклама

Тіріл Екгофф / Фото: Reuters

До речі, Екгофф вже вигравала спринт на ЧС-2016. Один промах відкинув на друге місце француженку Анаіс Шевальє. "Бронзу" для Білорусі вирвала влучна Анна Сола. Найкраща з українок Олена Підгрушна з одним промахом на стрільбі лежачи фінішувала 11-ю, що дозволяє їй поборотися за п'єдестал завтра в переслідуванні. Як і Дар'ї Блашко, яка з однією помилкою заїхала на 14-те місце! Це її рекорд на "світі".

Реклама Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Добре виглядала ногами Юлія Джима, яка вже побувала в цьому сезоні в призах в індивідуальній гонці. Однак допустила відразу три промахи і боролася за місце в першій 30-ці, опустившись у підсумку на 37-му сходинку.

Читайте також: Лайфхак для закоханих – як провести День святого Валентина

Раніше Підручний розповів про проблеми в спринті на ЧС: "Добре зумів розподілити сили після естафети в середу. З кожним колом я додавав, і фінішний відрізок пробіг у високому темпі". На жаль, два промахи. Не знаю, чому так сталося. Хвилювання не було. А з таким непоганим ходом можна було боротися за більш високі місця".

В середу українські біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

Реклама

Дивіться, як у цьому сезоні вигравала медаль Юлія Джима

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама