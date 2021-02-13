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Підгрушна і Блашко пробилися до ТОП-15 на ЧС і готують штурм в переслідуванні

13 лютого, 16:46

Олена Павлова Олена Павлова

Українські біатлоністки не змогли відпрацювати чисто на вогневих рубежах при підступному вітрі

Реактивна норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф після провалу на минулому чемпіонаті світу турнір 2021 року почала з "золота" в першій особистій гонці. Скандинавка здивувала багатьох і пройшла два вогневі рубежі при дуже підступному вітрі без промахів. Напередодні українські біатлоністи пробігли спринт в Поклюці без медалей, але відразу троє – в ТОП-30.

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Тіріл Екгофф

Тіріл Екгофф / Фото: Reuters

До речі, Екгофф вже вигравала спринт на ЧС-2016. Один промах відкинув на друге місце француженку Анаіс Шевальє. "Бронзу" для Білорусі вирвала влучна Анна Сола. Найкраща з українок Олена Підгрушна з одним промахом на стрільбі лежачи фінішувала 11-ю, що дозволяє їй поборотися за п'єдестал завтра в переслідуванні. Як і Дар'ї Блашко, яка з однією помилкою заїхала на 14-те місце! Це її рекорд на "світі".

Олена Підгрушна
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Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

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Добре виглядала ногами Юлія Джима, яка вже побувала в цьому сезоні в призах в індивідуальній гонці. Однак допустила відразу три промахи і боролася за місце в першій 30-ці, опустившись у підсумку на 37-му сходинку.

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Раніше Підручний розповів про проблеми в спринті на ЧС: "Добре зумів розподілити сили після естафети в середу. З кожним колом я додавав, і фінішний відрізок пробіг у високому темпі". На жаль, два промахи. Не знаю, чому так сталося. Хвилювання не було. А з таким непоганим ходом можна було боротися за більш високі місця".

В середу українські біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

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Дивіться, як у цьому сезоні вигравала медаль Юлія Джима

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спринт Олена Підгрушна збірна України з біатлону Тіріл Екхоф чемпіонат світу з біатлону Поклюка
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