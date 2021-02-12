Пидручный рассказал о проблемах в спринте на ЧМ, а тренер дал ему совет

После двух дней соревнований в Поклюке наша сборная пока что находится в поиске пути к медалям. Сегодня украинские биатлонисты показали лучшие результаты в карьере в спринте. Однако лидеры "сине-желтых" Дмитрий Пидручный и Артем Прима не смогли обойтись без промахов.

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О своих ощущениях капитан сборной Пидручный рассказал "Суспільному" в прямом эфире:

"Я себя очень хорошо чувствовал на трассе. Думаю, хорошо сумел распределить силы после эстафеты в среду. С каждым кругом я прибавлял, и финишный отрезок пробежал в высоком темпе. К сожалению, два промаха. Не знаю, почему так случилось. Волнения не было. А ведь с таким неплохим ходом можно было бороться за более высокие места. Нужно проанализировать эту гонку и двигаться дальше, готовиться к следующим".

А главный тренер команды Юрай Санитра призвал своих лидеров брать пример с Богдана Цымбала, который показал лучшую скорострельность среди всех участников и не сделал ни одного промаха:

"И Пидручному, и Приме нужно было стрелять, как Цымбалу. Но по трассе ребята были хороши и двигались практически на уровне с лидерами. Но вот на стрельбе не могли справиться. Я чувствовал и по Антону, и по Диме, и по Артему, что есть какое-то напряжение. Впрочем, имеем неплохую позицию на гонку преследования. Очень порадовал Богдан. Я боялся его старта сегодня потому, что на тренировках он имел проблемы с адаптацией к высоте. Плохо ему дышалось, но справился очень хорошо. Стрельба порадовала меня еще и с учетом тактики на будущую эстафету".

Ранее тренер украинских биатлонистов оправдал шведку в скандале с Пидгрушной.

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В прошлом году Дмитрий упал в спринтерской гонке на ЧМ:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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