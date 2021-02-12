Лучшие результаты в карьере, но без медалей: украинские биатлонисты пробежали спринт на ЧМ

Сегодня на мировом форуме в Поклюке прошла первая личная гонка. Мужчины соревновались в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. К сожалению, украинцы не добрались до высоких мест. А состав призеров довольно неожиданно оказался без представителей Норвегии.

Реклама

Читайте также: Лайфхаки для влюбленных – как провести День святого Валентина.

Лидеры сборной Украины не смогли обойтись без промахов. Тернополянин Дмитрий Пидручный сделал по одному неточному выстрелу на каждой стрельбе, а черниговчанин Артем Прима обошелся одним. В итоге Артем оказался на 20-й позиции, Дима – на 23-й. Зато отлично отстрелялся Богдан Цымбал, показав лучший результат в своей карьере – 30-е место с отставанием от победителя в 1 мин. 20,4 сек. Еще один наш биатлонист, Антон Дудченко, с тремя промахами оказался лишь 78-м.

В среду украинские биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

Эти результаты – лучшие в карьере для молодого Цымбала, а также для Примы именно в спринте на чемпионатах мира.

В тренде На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Реклама

Победу же отпраздновал 25-летний швед Мартин Понсилуома (на фото №6), опередивший французов Симона Дестье и Эмильена Жаклена на 11,2 и 12,9 сек. соответственно. Причем, Жаклен даже позволил себе один выстрел мимо. Норвежские братья Бе заняли пятое (Йоханнес) и девятое (Тарьей) места, Йоханнес Дале – четвертый.

"Пенсионер" Мартен Фуркад нынче стреляет по мишеням с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Узнайте о том, что Норвегия не примет Кубок мира, а в Словении ждут зрителей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама