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Найкращі результати в кар'єрі, але без медалей: українські біатлоністи пробігли спринт на ЧС

12 лютого, 17:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Найкоротшу чоловічу гонку в Словенії несподівано виграв швед Понсілуома

Сьогодні на світовому форумі в Поклюці відбулася перша особиста гонка. Чоловіки змагалися в спринті на 10 км з двома вогневими рубежами. На жаль, українці не дісталися до високих місць. А склад призерів досить несподівано виявився без представників Норвегії.

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Лідери збірної України не змогли обійтися без промахів. Тернополянин Дмитро Підручний зробив по одному неточного пострілу на кожній стрільбі, а чернігівець Артем Прима обійшовся одним. В результаті Артем виявився на 20-й позиції, Діма – на 23-й. Зате відмінно відстрілявся Богдан Цимбал, показавши найкращий результат у своїй кар'єрі – 30-е місце з відставанням від переможця в 1 хв. 20,4 сек. Ще один наш біатлоніст, Антон Дудченко, з трьома промахами виявився лише 78-м.

В середу українські біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

Ці результати – найкращі в кар'єрі для молодого Цимбала, а також для Прими саме в спринті на чемпіонатах світу.

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Перемогу ж відсвяткував 25-річний швед Мартін Понсілуома (на фото №6), який випередив французів Симона Дестьє q Емільєна Жаклена на 11,2 і 12,9 сек. відповідно. Причому, Жаклен навіть дозволив собі один постріл повз. Норвезькі брати Бе посіли п'яте (Йоганнес) і дев'яте (Тар'єй) місця, Йоганнес Дале – четвертий.

"Пенсіонер" Мартен Фуркад нині стріляє по мішенях з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Дізнайтеся про те, що Норвегія не прийме Кубок світу, а в Словенії чекають глядачів .

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