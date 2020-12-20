Когда и где смотреть последние гонки Кубка мира по биатлону в 2020 году

Сегодня, 20 декабря, четвертый этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене закроют масс-старты у мужчин и женщин. Это первые гонки с общим стартом в этом сезоне, и они станут последними в 2020 году. Первыми в 13:00 на старт выйдут мужчины, а в 15:25 – женщины. Но только двое украинцев отобрались в элитный масс-старт на Кубке мира.

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Обе гонки на украинском телевидении покажет UA:Перший. Женский масс-старт будет в прямом эфире, а вот мужской выйдет в записи в 14:20. Но не стоит расстраиваться, так как будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Падения в биатлоне / Фото: Reuters

Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный не проходил в гонку как один из представителей ТОП-25 общего зачетка Кубка мира, однако сумел квалифицироваться благодаря результатам на этапе. В четверг Пидручный попал в "цветы" спринта, заняв шестое место, и стал 21-м в пасьюте.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images В тренде Зинченко хотят вернуть в Россию. Агент коротко ответил на слухи

Женскую часть сборной в первом масс-старте сезона представит Дарья Блашко, которая занимает 23-е место в общем зачете Кубка мира. Вчера Юлия Джима отыграла 17 мест в преследовании, но этого не хватило ей, чтобы отобраться в элитную гонку. А в общем зачете Юлия идет 36-й.

После Хохфильцена у биатлонистов в 2020 году останется только Рождественская гонка, на которую пригласили Семеренко и Пидручного.

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