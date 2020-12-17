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Пидручный попал в "цветы" спринтерской гонки на Кубке мира

17 декабря, 16:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял шестое место в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Украинец прошел оба огневых рубежах, но немного не дотянул до медалей. От бронзы его отделили всего полминуты.

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Победителем гонки стал стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, следом за ним финишировали его соотечественники Йоханнес Дале и Йоханнес Бе.

Отметим, что, кроме Пидручного, в гонке стартовали еще четыре украинца, но лишь одному из них удалось попасть в ТОП-20 – это Антон Дудченко. А вот Богдан Цымбал финишировал за пределами первой сотни. Всего в гонке участвовало 108 биатлонистов.

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  • 1. Стурла Легрейд (0+0) – 23:04,9
  • 2. Йоханнес Дале (0+0) +7,9
  • 3. Йоханнес Бе (2+0) +19,9 ...
  • 6. Дмитрий Пидручный (0+0) +51,3
  • 20. Антон Дудченко (0+0) +1:27,4
  • 39. Артем Прима (1+1) +2:02,8
  • 75. Руслан Ткаленко (0+2) +3:02,3
  • 101. Богдан Цымбал (1+2) +4:24,9

Ранее мы писали, что медалистка чемпионата мира возвращается в биатлонную сборную Украины. Анастасия Меркушина побежит спринтерскую гонку в Австрии в пятницу.

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный

Источник: Сегодня|Спорт

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