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Украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии

9 декабря, 20:27

Елена Павлова Елена Павлова

Традиционное биатлонное шоу пройдет 28 декабря в Рупольдинге

Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный попали в предварительный список участников традиционной "Рождественской гонки", которая в этом сезоне пройдет в Рупольдинге. Об этом сообщила Федерация лыжного спорта Германии. Соревнования состоятся 28 декабря.

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Вита Семеренко

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

В течение многих лет биатлонное шоу проходило в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Шальке", но в этом году его сначала совсем отменили, а потом решили перевезти.

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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Предварительный список участников:

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  1. Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия)
  2. Франциска Пройс/Симон Шемп (Германия)
  3. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)
  4. Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия)
  5. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия)
  6. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия)
  7. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (УКРАИНА)
  8. Элизабет Хогберг/Турстейн Стенерсен (Швеция)
  9. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь)

Биатлонисты из Норвегии и Франции еще не подтвердили свое участие.

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный
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Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Напомним, украинцы Пидручный и Меркушина финишировали вторыми в Рождественской гонке в 2019 году. Также наши пары дважды становились победителями: в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.

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Вита Семеренко Дмитрий Пидручный Рождественская гонка сборная Украины по биатлону Рупольдинг
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