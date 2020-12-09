Украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии

Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный попали в предварительный список участников традиционной "Рождественской гонки", которая в этом сезоне пройдет в Рупольдинге. Об этом сообщила Федерация лыжного спорта Германии. Соревнования состоятся 28 декабря.
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В течение многих лет биатлонное шоу проходило в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Шальке", но в этом году его сначала совсем отменили, а потом решили перевезти.
Предварительный список участников:
- Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия)
- Франциска Пройс/Симон Шемп (Германия)
- Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)
- Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия)
- Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия)
- Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия)
- Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (УКРАИНА)
- Элизабет Хогберг/Турстейн Стенерсен (Швеция)
- Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь)
Биатлонисты из Норвегии и Франции еще не подтвердили свое участие.
Напомним, украинцы Пидручный и Меркушина финишировали вторыми в Рождественской гонке в 2019 году. Также наши пары дважды становились победителями: в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.
Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.
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