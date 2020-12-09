Украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии

Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный попали в предварительный список участников традиционной "Рождественской гонки", которая в этом сезоне пройдет в Рупольдинге. Об этом сообщила Федерация лыжного спорта Германии. Соревнования состоятся 28 декабря.

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Вита Семеренко / Фото: Getty Images

В течение многих лет биатлонное шоу проходило в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Шальке", но в этом году его сначала совсем отменили, а потом решили перевезти.

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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Предварительный список участников:

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Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия) Франциска Пройс/Симон Шемп (Германия) Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия) Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (УКРАИНА) Элизабет Хогберг/Турстейн Стенерсен (Швеция) Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь)

Биатлонисты из Норвегии и Франции еще не подтвердили свое участие.

Реклама Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Напомним, украинцы Пидручный и Меркушина финишировали вторыми в Рождественской гонке в 2019 году. Также наши пары дважды становились победителями: в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.

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