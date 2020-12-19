Украинка Джима отыграла 17 мест на Кубке мира по биатлону в преследовании

Продолжается норвежское господство на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Мужское преследование в Австрии выиграл Стурла Легрейд, а затем и "золото" женского пасьюта ушло к норвежке – Тирил Экхофф, которая ранее выиграла спринт. На четырех рубежах она допустила лишь один промах.

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Вслед за Тирил, которая шла последний круг в полном одиночестве, финишировали шведские сестры Ханна и Эльвира Эберг. Боролась за подиум и итальянка Доротея Вирер, но обладательница Кубка мира прошлого сезона упала на финишном круге и прибежала пятой.

Тирил Экхофф / Фото: Reuters

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Лучшей среди украинок оказалась Юлия Джима, которая демонстрирует лучший ход в нашей команде. С одним промахом она отыграла 17 позиций после спринта и финишировала на 23-м месте. А вот Дарья Блашко, которая до этого регулярно попадала в ТОП-20, прибежала только 51-й, допустив сразу три осечки.

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Гонка преследования. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+1+0+0) 28.24,8

2. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +22,5

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 1+0+0+1) +27,6

23. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+1) +2.24,0

51. Дарья Блашко (Украина, 0+0+1+2) +4.21,9

56. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +5.34,8

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А накануне Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании.

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