Только двое украинцев отобрались в элитный масс-старт на Кубке мира

Завтра, 20 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершится двумя масс-стартами, которые станут первыми в сезоне. Но это также будут последние официальные гонки 2020 года. После Хохфильцена у биатлонистов останется только Рождественская гонка, на которую пригласили Семеренко и Пидручного.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Два представителя Украины пробились и в завтрашние масс-старты. Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный не проходил в гонку как один из представителей топ-25 общего зачетка Кубка мира, однако сумел квалифицироваться благодаря результатам на этапе. В четверг Пидручный попал в "цветы" спринта, заняв шестое место, и стал 21-м в пасьюте.

Реклама Дарья Блашко впервые выступит в масс-старте / Фото: Instagram

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Женскую часть сборной в первом масс-старте сезона представит Дарья Блашко, которая занимает 23-е место в общем зачете Кубка мира. Сегодня Юлия Джима отыграла 17 мест в преследовании, но этого не хватило ей, чтобы отобраться в элитную гонку. А в общем зачете Юлия идет 36-й.

А накануне Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании.

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