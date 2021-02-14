Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть гонки преследования

14 февраля, 12:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодня на старт выйдут и мужчины, и женщины

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.

Реклама

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

Где смотреть? На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". В интернете можно посмотреть мировое первенство на сайте IBU и UA:Біатлон.

Во сколько гонка? Первыми на старт выйдут мужчины – в 14:15. Женский пасьют запланирован на 16:30 по киевскому времени.

Кто бежит? Украину в сегодняшних гонках представят семь биатлонистов. В гонке мужчин выступят Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал. В женской гонке примут участие Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Реклама

20. Артем Прима +1:02
23. Дмитрий Подручный +1:05
30. Богдан Цымбал +1:20

В тренде
Умер самый сильный человек планеты из Украины

11. Елена Пидгрушная +1:05
14. Дарья Блашко +1:12
37. Юлия Джима +1:58
50. Валя Семеренко +2:25

Что такое гонка преследования? В гонке преследования, или ее еще называют пасьют (pursuit – преследование), биатлонисты стартуют с разницей во времени согласно их результатам в предыдущей гонке. В нашем случае – это спринт. Спортсмены проходят пять кругов с четырьмя огневыми рубежами – сначала два лежа, а затем стоя. За каждый промах предусмотрено наказание в виде штрафного круга.

Кто фаворит? Фаворитом в мужской гонке является норвежец Стурла Холм Легрейд (9.50), при этом он будет стартовать лишь седьмым с отставанием от лидера шведа Мартина Понсилуомы в 26 секунд. Кстати, швед имеет второй коэффициент на победу – 10.00.

У женщин фавориткой гонки является Тириль Экхофф (2.00). Шведка была победительницей вчерашнего спринта и сегодня стартует с гандикапом в 12 секунд. Помешать победить ей могут Дениз Херрманн и Анаис Шевалье-Буше (обе – 5.00).

Реклама

Напомним, ранее в смешанной эстафете Пидгрушная проиграла Эберг полсекунды в борьбе за "бронзу", после чего обвинила шведку в нечестной борьбе.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон где смотреть чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пидгрушная думала, что я ей просто так уступлю?" Эберг – о том, как "подрезала" украинкуБиатлон
Украина начинает чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть и кто побежит
Украина начинает чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть и кто побежитБиатлон
ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть спринт в субботу
ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть спринт в субботуБиатлон
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССРБиатлон
Биатлон отменили из-за COVID-19! Норвегия не примет Кубок мира, а в Словении ждут зрителей
Биатлон отменили из-за COVID-19! Норвегия не примет Кубок мира, а в Словении ждут зрителейБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять