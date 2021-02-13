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"Пальцев не чувствовала вообще": адская погода на чемпионате мира не сломила украинку

13 февраля, 23:30

Елена Павлова Елена Павлова

Блашко рассказала, что из-за ветра спускового крючка на винтовке будто не существовало

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала, насколько тяжело ей далось 14 место в спринте на чемпионата мира-2021 в Поклюке. Из-за мороза и ветра на стадионе в Словении было очень сложно поражать цели.

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"Было очень холодно, пальцев не чувствовала вообще, поэтому рада, что один промах. Стоя было очень сложно стрелять: ветер, пальцев не чувствуешь, спускового крючка будто не существует. Как будто наугад стреляешь. На последнем круге тренеры гнали на каждом участке, где только могли. Сработали классно, всем спасибо", – цитирует Блашко Суспільне Спорт.

Дарья Блашко

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Спортсменка отметила, что бежать в последней стартовой группе было нормально. Единственное, когда стреляешь в конце, то можно перегореть. "В такую ​​погоду хотелось бы стартовать раньше, когда ты пристрелялся и сразу бежишь, – это легче. Но у меня не было проблем", – сказала Блашко.

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Завтра, 14 февраля, Блашко выступит в преследовании и вместе с Еленой Пидрушной, которая будет стартовать 11-й, может побороться за высокое место. Ранее Пидгрушная была в шоке от своего отставания.

Напомним, ранее в смешанной эстафете Пидгрушная проиграла Эберг полсекунды в борьбе за "бронзу", после чего обвинила шведку в нечестной борьбе.

Видео: Сегодня

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морозы спринт пальцы сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Дарья Блашко Поклюка
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