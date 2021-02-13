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ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть спринт в субботу

13 февраля, 09:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Женщины разыграют медали в самой короткой гонке

В субботу, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет женский спринт. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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Во сколько начнется гонка? Старт спринта в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть? На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". В интернете можно посмотреть мировое первенство на сайте IBU и UA:Біатлон.

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На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Кто бежит? За Украину заявлены четыре биатлонистки: Елена Пидгрушная (№14), Юлия Джима (№39), Валя Семеренко (№69), Дарья Блашко (№92).

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Кто фаворит? У букмекеров в спринте фаворитка норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Котировки на ее победу – 5.25. Далее идет ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн – 7.00 и шведка Ханна Эберг – 7.25. На победе украинок можно озолотиться. Коэффициент на победу Пидгрушной – 34.00, Джимы – 41.00.

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