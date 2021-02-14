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ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися гонки переслідування

14 лютого, 12:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сьогодні на старт вийдуть і чоловіки, і жінки

У неділю, 14 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройдуть гонки переслідування у чоловіків і жінок.

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Де дивитись? На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". В інтернеті можна подивитися світову першість на сайті IBU і UA:Біатлон.

О котрій гонка? Першими на старт вийдуть чоловіки – о 14:15. Жіноча гонка-переслідування запланована на 16:30 за київським часом.

Хто біжить? Україну в сьогоднішніх перегонах представлять сім біатлоністів. У гонці чоловіків виступлять Артем Прима, Дмитро Підручний та Богдан Цимбал. У жіночій гонці візьмуть участь Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Юлія Джима і Валя Семеренко.

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20. Артем Прима +1:02
23. Дмитро Підручний +1:05
30. Богдан Цимбал +1:20

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11. Олена Підгрушна +1:05
14. Дар'я Блашко +1:12
37. Юлія Джима +1:58
50. Валя Семеренко +2:25

Що таке гонка переслідування? У гонці переслідування, або її ще називають пасьют (pursuit – переслідування), біатлоністи стартують з різницею в часі відповідно до їхніх результатів у попередній гонці. У нашому випадку – це спринт. Спортсмени проходять п'ять кіл з чотирма вогневими рубежами – спочатку два лежачи, а потім стоячи. За кожен промах передбачено покарання у вигляді штрафного кола.

Хто фаворит? Фаворитом у чоловічій гонці є норвежець Стурла Гольм Легрейд (9.50), при цьому, він стартуватиме лише сьомим з відставанням від лідера шведа Мартіна Понсілуоми в 26 секунд. До речі, швед має другий коефіцієнт на перемогу – 10.00.

У жінок фавориткою перегонів є Тіріл Екгофф (2.00). Шведка була переможницею вчорашнього спринту і сьогодні стартує з гандикапом у 12 секунд. Перешкодити перемогти їй можуть Деніз Геррманн і Анаіс Шевальє-Буше (обидві – 5.00).

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Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди у боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі.

Відео: Сьогодні

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біатлон де подивитись чемпіонат світу з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

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