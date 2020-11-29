Быстрый спринт в Контиолахти: где и во сколько смотреть Кубок мира по биатлону

Смотрите также состав на гонки мужской и женской команды Украины

Сегодня, 29 ноября, первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится двумя спринтерскими гонками. В 11:30 на трассу в Финляндии выйдут мужчины, а в 14:40 борьбу начнут девушки. Ранее мы сообщали, что итальянская красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в топ-10.

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Прямую трансляцию гонок в Украине можно смотреть на телеканал "UA:Перший", "Евроспорт-1", "Беларусь 5", а также на сайте IBU и ресурсе OLL.TV.

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

В мужском спринте нашу команду представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Напомним, что Прима стал лучшим из украинцев в индивидуальной гонке – 27 место, а победителем гонки неожиданно оказался норвежец Стурла Холм Легрейд, отстрелявшийся на всех четырех огневых рубежах без промахов.

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Накануне женского спринта в сборную Украины вернули олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко. Помимо нее в стартовый состав попали Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дарья Блашко.

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