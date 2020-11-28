Кубок мира по биатлону стартовал с сенсационной победы норвежца

В финском Контиолахти стартовал Кубок мира по биатлону. Программу сезона открывала мужская индивидуальная гонка. Победителем гонки неожиданно стал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстрелявшийся на всех четырех огневых рубежах без промахов. Он опередил своего звездного соотечественника Йоханнеса Бе на 19,6 секунд. Третье место досталось немцу Эрику Лессеру.

Реклама

Читайте также: Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021

Украинцы финишировали в гонке за пределами первой двадцатки. Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он стал 27-м. Богдан Цымбал финишировал 47-м, Руслан Ткаленко – 68-м, Дмитрий Пидручный – 73-м, а Антон Дудченко стал 99-м.

Как мы писали ранее, из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист. У Сергея Семенова через день поднимается температура. А в чем причина – непонятно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама