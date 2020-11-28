Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Кубок мира по биатлону стартовал с сенсационной победы норвежца

28 ноября, 13:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинцы оказались за пределами ТОП-20 индивидуальной гонки

В финском Контиолахти стартовал Кубок мира по биатлону. Программу сезона открывала мужская индивидуальная гонка. Победителем гонки неожиданно стал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстрелявшийся на всех четырех огневых рубежах без промахов. Он опередил своего звездного соотечественника Йоханнеса Бе на 19,6 секунд. Третье место досталось немцу Эрику Лессеру.

Реклама

Читайте также: Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021

Украинцы финишировали в гонке за пределами первой двадцатки. Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он стал 27-м. Богдан Цымбал финишировал 47-м, Руслан Ткаленко – 68-м, Дмитрий Пидручный – 73-м, а Антон Дудченко стал 99-м.

В тренде
"Марадона был младенец – чистый, добрый и настоящий": трогательные воспоминания Шевченко

Как мы писали ранее, из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист. У Сергея Семенова через день поднимается температура. А в чем причина – непонятно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биатлон уже близко! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021
Биатлон уже близко! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021Биатлон
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе:
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе: "Они скорее закончат со спортом"Биатлон
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонистБиатлон
Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии
Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в ФинляндииБиатлон
Накануне Кубка мира по биатлону COVID-19 нашли в командах России, Италии и Франции
Накануне Кубка мира по биатлону COVID-19 нашли в командах России, Италии и ФранцииБиатлон
На Кубке мира по биатлону обнаружено 15 случаев заражения коронавирусом
На Кубке мира по биатлону обнаружено 15 случаев заражения коронавирусомБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять